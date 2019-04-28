«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Лестер» — «Арсенал».



Ставка: точный счёт 1:2 за 8.25.



«Попробую поставить на победу «канониров» в этом фактически дерби: «Лестер», по крайней мере по российским меркам, можно считать частью лондонского конгломерата. Мне кажется, в этой игре обе команды должны забить.



Пусть «Лестер» играет с перепадами, но хорошей результативностью для команды такого уровня похвастаться может. Но «Арсенал», как клуб, который рвется в лигочемпионскую зону, должен такие встречи выигрывать. И все для этого у команды Эмери есть.



Мне кажется, у «Лестера» будет преимущество, быть может, даже по количеству ударов. Но «Арсенал» окажется точнее. Мой прогноз — 2:1, обе забьют и верх», — сказал Казаков.