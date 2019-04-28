«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч АПЛ

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 36-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Ставки: победа «Челси» за 2.65



«Манчестер» разочаровывает, и мне кажется, что эта тенденция до конца года продлится. Летом команду ждёт серьёзное обновление, перестройка уже под Сульшера, а сейчас команда доигрывает сезон. Понятно, что есть цель пробиться в Лигу чемпионов.



Кстати, как и у «Челси». У «пенсионеров», несмотря на все сложности, кажется, более сбалансированная команда, играющая. Поэтому я бы даже рискнул и поставил на чистую победу подопечных Маурицио Сарри».



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