«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на главный матч 26-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.38



«Многие ждут от этого матча много событий и яркой игры. Такие ожидания имеют право на жизнь. Ведь не так давно краснодарцы провели очень красивый матч, проиграв на своем поле «Зениту» со счетом 2:3. Тот матч получился одним из лучших в текущем сезоне РПЛ. Встреча с питерцами показала, что у «Краснодара» есть определённые проблемы в обороне. Конечно, отлично действует молодой голкипер Матвей Сафонов, но защитники не всегда его выручают.



Напомню, команды встречались в первом круге. Тогда в Москве армейцы вели в счёте, но Ари и Классон принесли победу «Краснодару». История противостояния соперников составляет 18 игр. Здесь мы видим практически равенство показателей: 7 побед ЦСКА, 5 выигрышей «Краснодара» и 6 ничейных исходов.



Мне кажется, что после такого горячего матча с «Зенитом» краснодарцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. К тому же пора уже «быкам» попасть впервые в своей истории в Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на победу «Краснодара».