«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 18:30 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 2.12



«Манчестер Юнайтед» 28 апреля предоставляется, пожалуй, последняя возможность закрепиться в первой четвёрке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Матч с прямым конкурентом за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона «Челси» очень важен для манкунианцев.



Соперники уже встречались между собой в матче первого круга. Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Тогда «красные дьяволы» пропустили первыми, но затем дубль оформил Антони Марсьяль. Однако в самом конце встречи лондонцы сравняли счёт и сумели не проиграть.



С тех пор у «Манчестер Юнайтед» сменился тренер. Вместо Жозе Моуринью команду возглавил Оле-Гуннар Сульшер. Норвежский специалист мощно начал в новой роли, но в последних встречах результаты манкунианцев едва ли радуют их болельщиков и поклонников. Однако и «Челси» не стал сильно лучше, ведь у коллектива Маурицио Саррри также прослеживаются определённые игровые проблемы.



Мне кажется, что на данном отрезке сезона, столь важном для обеих команд, соперники примерно равны. Однако предпочтение все же отдаю хозяевам «Олд Траффорд», которым ни в коем случае нельзя проигрывать. Ставлю на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (0)».