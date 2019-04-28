«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 18:30 мск.



Ставка: ничья за 3.40



«После мини-возрождения с новым тренером «МЮ» вернулся к суровым будням: манкунианцы пропустили 9 раз в своих последних трёх матчах во всех соревнованиях. И не забили ни разу. Они на три очка отстают от «Челси», который занимают четвёртую позицию, и должны выиграть, чтобы иметь какие-либо надежды попасть в топ-4.

«Пенсионеры» упустили шанс закрепиться в четвёрке в понедельник, когда сыграли вничью с «Бёрнли» на «Стэмфорд Бридж» — 2:2. Ответственность высока, оба тренера под ударом, обе команды в кризисе. Ничья».