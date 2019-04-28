«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Александра Григоряна на матч 26-го тура РПЛ

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — ЦСКА.



Ставки: обе забьют за 1.74, ТБ 3 мяча за 2.70.



«К сожалению, у «Краснодара» крайне редко бывает оптимальный состав. А для «Краснодара», когда выпадет даже один Каборе, это потеря. Выпадет Классон — это потеря. Выпадет Газинский — это потеря. Да, что-то у «Краснодара» явно не хватает «скамейки» равноценных игроков. Но то, что «Краснодар» показал в прошлом матче с «Зенитом», это, наверное, лучший матч, с моей точки зрения, за последние годы по зрелищности в чемпионате России.



Но тем не менее у «Краснодара» поражение дома, на выезде с «Ахматом» тяжелейший матч, и сейчас не совсем в оптимальном составе играть с ЦСКА.



Ожидаю зрелищной игры, ожидаю голов в ту и другую сторону, то есть обе команды забьют. И не могу здесь отдать кому-то предпочтение заранее. Скорее всего, игра на фарт. Поэтому в матче будет забито не менее трех мячей и обе команды забьют», — сказал Григорян.



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