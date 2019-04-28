«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч 36-го тура АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Встреча начнётся в 18:30 мск сегодня, 28 апреля.



Ставка: «МЮ» победит за 2.71.



«Сложно давать прогноз на матч команд, которые проводят такой неровный сезон. Очки нужны обеим командам. Сульшеру после суммарных 0:6 от «Эвертона» и «Сити» нужно хоть какой-то оптимизм внушить болельщикам. Кроме того, нужны очки, ведь место в четверке «МЮ» себе еще не обеспечил. «Челси» очень слабо играет на выезде: в этом году команда провела в гостях 7 матчей и 5 из них проиграла на ноль.

«МЮ» три матча подряд не забивал, пора бы уже начать. В первом тайме матча с «Сити» у «МЮ» были какие-то проблески игры, если Сульшер посадит в запас Погба и выпустит вместо пяти защитников пять нападающих, «МЮ» выиграет», — сказал Черданцев.



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