«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 26-го тура РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.35.



«В первом круге, напомню, «армейцы» проиграли «Краснодару» со счетом 1:2. Если брать сезон прошлый, ЦСКА контролировал эти матчи и одержал две победы. В сезоне-2016/17 команды дважды сыграли вничью. Что касается последних результатов, то у «Краснодара» они, мягко говоря, не очень. То есть в трех последних поединках две ничьи и одно поражение — яркое от «Зенита».



В свою очередь «армейцы» победили «Анжи», до этого матча сыграли вничью с «Локомотивом» и проиграли «Оренбургу». Тоже период, скажем, так себе. И победа 2:0 над «Анжи» не скажет об истинной форме «армейцев».



Думаю, команды в этой непростой ситуации, непростой форме, в которой они сейчас находятся, могут сыграть вничью. Как-то прогнозы у меня в этом туре и в других чемпионатах какие-то миролюбивые. Тем не менее ничья».



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