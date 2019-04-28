«Торино» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 34-го тура Серии А сезона-2018/19 «Торино» — «Милан».



Ставка: победа «Торино» с форой (0) за 1.91.



«Пожалуй, это центральный матч в туре. Да, есть «Интер» — «Ювентус», но там практически нет интриги, для «Юве» уж точно. «Торино» — «Милан» — это матч за место в Лиге чемпионов.



Игра в Турине будет непростой для «Милана». И «россонери», конечно, разочаровывают действиями на поле. Я бы, может быть, даже рискнул поставить на «Торино», но и «быки» могут спасовать в последний момент – команда все же не такая опытная. Именно команда, потому что там есть отдельные опытные футболисты. Значит, беру победу «Торино» с форой (0)».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»