«Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» как минимум в 2 мяча за 2.35.



«Матч с «Реалом» для «Райо Вальекано» – последний шанс. В принципе, от вылета из Примеры эту команду спасет, пожалуй, только чудо. Но в случае победы над «Мадридом» чудо возможно. Другое дело, что команда не в лучшем состоянии, о чем говорит проигрыш «Севилье» со счетом 0:5 в прошлом туре.



Не думаю, что «Райо» удастся одолеть «Реал», даже несмотря на то что мадридцы лишены мотивации. Все мысли Зинедина Зидана скорее всего связаны со следующем сезоном. Тренер проводит сильную ротацию, чтобы посмотреть в деле всю обойму и определиться, с кем нужно расставаться этим летом.



Впрочем, в матче прошлого тура с «Хетафе» (0:0) несколько лидеров отдыхали. Теперь можно ожидать, что они сыграют. Плюс в отличной форме Бензема, который хочет забить как можно больше голов до окончания сезона. Ставлю на уверенную победу гостей с разницей как минимум в два мяча».