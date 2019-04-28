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Бесплатная ставка за точный счёт в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бесплатная ставка за точный счёт в матче «Краснодар» — ЦСКА
Ставки

Специально для читателей «Чемпионата» стартовал конкурс прогнозов к матчу «Краснодар» — ЦСКА от букмекерской компании «Фонбет». Призовой фонд составляет 5000 рублей, которые разделят между собой 10 победителей.

Для участия в розыгрыше вам надо угадать точный счёт матча РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Прогнозы принимаются исключительно в комментариях к статье с конкурсом прогнозов.

Бесплатную ставку на 500 рублей получат первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт встречи. Для участия в конкурсе нужно обязательно зарегистрироваться в БК «Фонбет» до начала матча «Краснодар» — ЦСКА, который стартует в 19:00 мск сегодня, 28 апреля.

Оставляйте свои прогнозы и читайте полные условия в статье-конкурсе.

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