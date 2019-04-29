«Спартак» — «Рубин»: котировки на матч 26-го тура РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Рубин». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, начало — в 19:30 мск.



Шансы москвичей победить аналитики оценили коэффициентом 1.70. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на «Рубин» можно за 7.00 (16%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (24%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.50. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.53. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.35. За 1.52 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа хозяев со счетом 1:0 (коэффициент 5.00).



«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. У «Рубина» 31 очко и 11-я строчка.