«Оренбург» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, начало — в 17:00 мск.



Шансы хозяев победить аналитики оценили коэффициентом 2.50. Это примерно 38% вероятности. Сделать ставку на «Арсенал» можно за 3.00 (32%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 (30%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.55. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.5. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.08. За 1.67 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



«Арсенал» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. У «Оренбурга» 35 очков и 8-я строчка.