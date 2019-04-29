«Спартак» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в 26-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.



Ставка: 2 или меньше гола за 2.00.



«Тяжело будет «Спартаку» приходить в себя после 0:3 в Туле. Но здесь игра против «Рубина», который не побеждал в семи турах подряд. Встречаются команды, которые сейчас не в порядке. У «Рубина» совсем всё плохо в атаке. Забивает, наверное, только Сорокин, центральный защитник, который стал лучшим бомбардиром казанцев. У него уже пять мячей.



Не жду обилия голов от этой игры. Очень аккуратно будет играть «Спартак» после 0:3, постарается построже сыграть сзади, не допустить острых контратак. Сам он моменты тоже создаёт с трудом. Эмоциональный фон не самый лучший. А результат очень важен, нужен. Так что если «Спартак» поведёт, то постарается удержать преимущество всеми доступными способами. То же самое касается и «Рубина».



Так что здесь поставлю на тотал меньше 2 мячей. Голов много быть не должно», — сказал Титов.