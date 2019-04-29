«Оренбург» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Арсенал» в 26-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 29 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге.



Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 2.05.



«Очень нравится мне тот футбол, который демонстрирует «Арсенал» этой весной. Одна из лучших команд в Премьер-Лиге по всем показателям. Очень мало пропускает Тула, при этом атака выглядит здорово. И Джорджевич забивает, и Кангва, когда ему дают шансы, и Мирзов замечательно выглядит, особенно в матче со «Спартаком».



Когда «Арсенал» выигрывает первый тайм 3:0 у «Спартака», я бы больше говорил о том, что туляки хороши, а не «Спартак» плох. Высочайшие скорости «Арсенал» показал при переходе из обороны в атаку, а у своих ворот просто съели «Спартак». Единственный момент со стандарта пришёл.



«Оренбург» тоже неплохо выглядит весной, но менее стабилен. К тому же у него большие кадровые проблемы. В этой связи я бы здесь отталкивался от победы гостей. Поставлю на «Арсенал» с форой (0). Он уже обыгрывал «Оренбург» на выезде в Кубке России. Повторение вполне реально», — сказал Титов.