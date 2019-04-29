«Спартак» — «Рубин»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Рубин».



Ставка: «Спартак» победит и не пропустит за 2.35.



«Думаю, что «Спартак» добьётся победы, это ощутимо. Пора, не может такой клуб столько проигрывать. Пора снять проблему болельщиков: нетерпимо ведь проигрывать с таким счётом! И, как правило, это для игроков и тренера становится хорошей мотивацией, желанием реабилитироваться.



Проблемы в обороне у «Спартака» есть, но и «Рубин» в атаке не блещет. Думаю, казанцам не удастся забить в Москве. Красно-белые тоже, не думаю, что много забьют, но парочку могут», — сказал Бышовец.



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