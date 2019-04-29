«Спартак» — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Рубин».



Ставка: «Спартак» победит и не пропустит за 2.3.



«Команды встречались между собой в первом круге. В Казани соперники разошлись миром (1:1). В прошлом сезоне дважды оказались сильнее москвичи. Важно понимать, в каком именно состоянии соперники подходят к очному матчу. У «Рубина» достаточно стабильное положение. Казанцам ничего не угрожает. Однако по матчам последних туров команда Курбана Бердыева выглядит крайне слабо.



Всего соперники провели 35 очных матчей. Статистика выступлений примерно равная: 15 побед «Спартака», 12 выигрышей «Рубина» и ещё 8 ничейных результатов. Кстати, казанцы в текущем сезоне чаще всех в чемпионате России играют вничью. Думаю, для команды Бердыева ничейный исход стал бы положительным результатом для выездной встречи.



Тем не менее «Спартак» начинает приходить в себя. Всё больше начинает получаться в атаке, а в обороне наконец не травмированы защитники. Конечно, есть проблемы во вратарской линии, ведь сломаны Ребров и Селихов, а остался лишь молодой Максименко. Однако преимущество москвичей не должно вызывать вопросы. Ставлю на победу «Спартака» с сухим счётом», — сказал Гусев.