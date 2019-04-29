«Спартак» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 26-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.



Ставка: «Спартак» победит и не пропустит за 2.20.



«После того как «Спартак» на неделе провалил игру в Туле, просто невозможно понять, чего можно ожидать от «Спартака». Да, сезон потерян, да, новый тренер пока ничего с командой практически не сделал, хотя вспомните, как начинался этот год. Великолепная игра на Кубке в Катаре, а потом начался раздрай болельщиков с командой, эпизод с Гулиевым. Думаю, что вина здесь руководства команды, даже не Федуна, который не лезет внутрь команды, а финансирует. Бывший футболист Сергей Родионов должен знать, что внутреннее состояние команды важно. Измайлов, который руководит командой, ничего не может сделать, в сторонке находится, посматривает, и такое впечатление, что улыбается.



Думаю, что «Спартак» победит, думаю, что «Спартак» победит всухую и тотал меньше 2,5. Исхожу только из одного – «Рубин» очень тяжело забивает мячи, но и им тоже тяжело забить. Тем не менее «Спартак» на своём поле победит», — сказал Ловчев.