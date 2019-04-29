«Спартак» — «Рубин»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 26-го тура РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Рубин».



Ставка: меньше 3 мячей за 1.60.



«Матч соперников, которые, с одной стороны, находятся не рядом в таблице: «Спартак» пятый, «Рубин» — 11-й. С другой, их объединяет то, что они проводят неудачный сезон, проваливают поставленные перед ними задачи. По разным причинам. Если у казанцев просто финансовый кризис, то у москвичей кризис игровой. И последнее поражение сейчас может даже лишить шансов спартаковцев на Лигу Европы. «Арсенал» после победы в очной встрече отстаёт всего на одно очко.



«Рубин» не может победить на протяжении семи матчей. У «Спартака» ненамного лучше ситуация: в четырёх последних турах три поражения. Кто знает, может, Каррера вернётся и всё наладит? Во всяком случае болельщики будут счастливы.



Очень непростой для прогноза матч. «Рубину» тяжело даются голы, команда очень редко и мало забивает. У «Спартака» в последнее время с голами тоже беда.



Попробую предположить тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Нигматуллин.