«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Аякс».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.95.



«Я думаю, обе команды в хорошем смысле немножко шокированы тем, что прошли в полуфинал. Ни тех, ни других не ждали в полуфинале, но обе команды заслужили пройти в эту стадию. Поэтому сейчас уже, в полуфинале, они будут играть более осторожно, чем на предыдущих стадиях, – здесь ответственность выше. Наверное, это повлияет на игру, на ход событий в Лондоне.



И я бы даже рискнул и предположил, что будет низовая игра. Именно из-за того что риск и ответный матч впереди».



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