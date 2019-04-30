«Тоттенхэм» — «Аякс»: повышенные коэффициенты на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 30 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Аякс». Матч начнётся в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу английского клуба в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.45. Это соответствует вероятности 39%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.85 (33%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.45 (28%).



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В четвертьфинале «Тоттенхэм» прошёл «Манчестер Сити» (1:0, 3:4), а «Аякс» оказался сильнее «Ювентуса» (1:1, 2:1).