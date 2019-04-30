«Тоттенхэм» – «Аякс»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Аякс» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 30 апреля и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Аякса» за 2.90.



«Я особо не верил в «Аякс». Всё-таки это не та команда, которая блистала 20 лет назад. Но то, что этот коллектив делает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, просто поражает – такие запредельные скорости на выезде против топовых команд. Что-то невероятное.



«Аякс» раскрепощён, играет в атаку. Думаю, что «Тоттенхэм», тем более без Кейна, пусть и габаритный, мощный, не сможет успешно противостоять нынешнему «Аяксу», который демонстрирует просто великолепный футбол», — сказал Ловчев.