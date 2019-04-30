«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.55.



«Лига чемпионов, полуфиналы, наверное, для многих неожиданные с точки зрения состава участников. Мы подходим как раз к тому интересному полуфиналу с точки зрения состава – «Тоттенхэм» против «Аякса».



Ни ту, ни другую команду не ждали на таких высоких стадиях Лиги чемпионов, но теперь одна из них сыграет в финале. Я думаю, что обе команды прекрасно понимают, какой шанс им представился, что упускать его нельзя.



В первом матче англичане играют дома. Мне кажется, что если «Тоттенхэм» не испугался более именитых соперников, то «Аякс» он тоже бояться не будет, а самое главное, он не будет его недооценивать, так как сам является ровней – точно таким же андердогом, который добрался до полуфинала.



Мне кажется, что в первом матче нужно ставить на английскую команду, потому что если «Тоттенхэм» не выиграет дома, то ему очень тяжело будет выполнить задачу выхода в финал. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» 2,50 – прекрасный вариант», — сказал Андронов.