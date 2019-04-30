«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.57.



«Тоттенхэм» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на своём поле примет «Аякс». Данное противостояние обещает быть очень интересным, ведь оно абсолютно неожиданно для всех.



Лондонцы всего второй раз в истории выходят в столь позднюю стадию еврокубка. В сезоне-1961/62 «шпоры» в последний раз забирались столь высоко. «Аякс» же добрался до полуфинала аж девятый раз в своей истории. В предыдущих восьми случаях амстердамцы только дважды не смогли преодолеть этот рубеж.



На своём новом стадионе «Тоттенхэм» выступает выше всяких похвал. Уверен, что во многом именно родная арена помогла лондонцам в первом четвертьфинальном матче против «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. К тому же Маурисио Почеттино растёт на глазах. Сейчас этого тренера можно назвать одним из лучших в мире.



Конечно, «Аякс» выглядит главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Амстердамцы начали борьбу аж во втором квалификационном раунде и уже сумели добраться до полуфинала. Однако на своём поле «шпоры» должны добиться максимального результата. Ставлю на победу «Тоттенхэма», — сказал Елагин.