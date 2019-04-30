«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Первая встреча состоится во вторник, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотсперс» в Лондоне.



Ставка: «Аякс» не проиграет и как минимум 2 мяча в матче за 2.50.



«У «Аякса» выросло классное голландское поколение, есть качественные опытные легионеры. Команда в Амстердаме сейчас великолепная. Главное, чтобы быстро всех не растащили. Хотя, наверное, это произойдет. Но сейчас она на ходу, ребята установили рекорд по количеству голов в чемпионате. И в Лиге чемпионов в каждом матче забивают амстердамцы. Даже оборона «Ювентуса» ему не помеха.



Пропускает «Аякс» немало, но атака все это компенсирует. Что мы видели в последнем матче против «Витесса» в чемпионате Нидерландов — 4:2.



У «Тоттенхэма» иначе раскрывается кореец Сон, пока травмирован Кейн. Он выходит на ведущие роли, немало забивает. Он будет опасен для обороны «Аякса», но только во втором матче. На первый он дисквалифицирован.



Мне кажется, «Тоттенхэм» поначалу будет осторожничать, но на 0:0 игры не будет. Дома трибуны заставят сыграть активно, этим и воспользуется «Аякс», который очень здорово выбегает в контратаки. Он и с игры создать может. Почти в каждом матче он много владеет мячом и умеет вскрывать насыщенную оборону.



Думаю, «Аякс» в этом матче как минимум не проиграет, при этом будет забито не менее двух мячей. Возможно, сам «Аякс» забьет два гола, возможно, будет 1:1», — сказал Титов.

