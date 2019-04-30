«Тоттенхэм» – «Аякс»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Аякс».



Ставка: «Аякс» забьёт в 1-м тайме за 2.05.



«В трёх из пяти выездных матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Аякс» забивал в первых таймах. А в плей-офф — в 1/8 в Мадриде и в 1/4 в Турине — в обоих случаях амстердамцы отличались до перерыва. Команда Эрика тен Хага играет агрессивно, с высоким прессингом и быстрым движением мяча на чужой половине поля. Пока такой открытый футбол приносит представителю Эредивизии результат.



«Тоттенхэм» наверняка постарается сыграть дома надежно, но остановить этот «Аякс», если он в форме, невероятно сложно. К тому же гости понимают, что у соперника досрочно завершил сезон Кейн, пропустит первый матч Сон, поэтому нужно постараться создать себе задел перед ответной домашней встречей.



Кстати, на своём поле в этом плей-офф голландцы ещё не выигрывали — поражение от «Реала» и ничья с «Ювентусом». Этот «Тоттенхэм» попытается сыграть аккуратно в Лондоне, а гости, на мой взгляд, не откажутся от своего стиля и побегут в атаку. Побегут и забьют до перерыва», — сказал Керимов.