«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Александра Григоряна на матч 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Аякс». Встреча начнётся 30 апреля в 22:00 мск.



Ставка: обе команды забьют за 1.80.



«Насколько бы мне ни был симпатичен «Аякс», действительно феноменальная команда, которая уже доказала свою не просто состоятельность, но и притязания на борьбу за Лигу чемпионов, но «Тоттенхэм» будет, с моей точки зрения, очень неудобным соперником для «Аякса». И вроде бы у «Аякса» нет проблемы — свое поле, чужое поле. Даже где-то видно, что «Аяксу» проще действовать на чужом поле. Но дело в том, что, не вдаваясь в тактические подробности и структуру игры, «Тоттенхэм» будет очень неудобным соперником для «Аякса».



Думаю, что прессинг, а также структура игры, основанная на том, что огромному давлению подвергаются два центральных защитника и опорные полузащитники соперника, я думаю, сыграют свою роль, и «Тоттенхэм» здесь в домашнем матче добьется результата.



Чтобы попробовать в прогнозе быть более или менее точным, я бы поставил однозначно на победу «Тоттенхэма» и на то, что обе команды забьют», — сказал Григорян.

