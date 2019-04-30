«Тоттенхэм» – «Аякс»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 30 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.67.



«Сегодня я делаю прогноз на очень непонятный и неожиданный для всех нас матч полуфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Конечно, никто абсолютно не ожидал увидеть данные команды на столь поздней стадии, но они здесь вполне заслуженно. Если бы можно было сделать ставку на то, что возможен абсолютно любой исход, то я бы её сделал.



В текущей Лиге чемпионов «Тоттенхэм» забивает абсолютно во всех матчах розыгрыша. Однако сейчас у «шпор» нет травмированного Харри Кейна. Более того, находящийся в прекрасной форме Сон Хын Мин пропустит первый матч из-за перебора жёлтых карточек. Поэтому видим, что у лондонцев вполне возможны проблемы в атаке. Видимо, с первых минут в нападении выйдет Фернандо Льоренте.



У «Аякса» просто потрясающая команда, собранная из талантливой молодёжи. В 18 последних матчах Лиги чемпионов амстердамцы проиграли всего один раз, уступив «Реалу», но затем ему отомстив на «Сантьяго Бернабеу». К тому же в шести последних выездных матчах турнира амстердамцы пропускали не более одного гола.



В отличной форме находятся и голкиперы команды Уго Льорис и Андре Онана, которые всегда готовы подстраховать защиту. Мне кажется, что небольшим фаворитом противостояния является «Аякс». В первом матче амстердамцам по силам забить, ведь у соперника не будет лидеров атаки. Поэтому жду голов и ставлю на «обе забьют», — сказал Гусев.