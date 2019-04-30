«Тоттенхэм» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» – «Аякс». Встреча пройдёт сегодня, 30 апреля, в Лондоне.



Ставка: победа «Аякса» за 3.10.



«Вряд ли кто-то ожидал увидеть эту пару в полуфинале Лиги чемпионов. Если вспомнить групповой этап, то «Тоттенхэм» завоевал путёвку в плей-офф только в последнем матче с «Барселоной», на 85-й минуте игры! А о геройствах «Аякса», уверен, слышал каждый футбольный болельщик.



У «Тоттенхэма» сильный состав: как всегда, великолепен Эриксен, вышел на новый уровень Сон Хын Мин, интересную игру показывает Лукас Моура. И всё же без Гарри Кейна этой команде не хватает «инстинкта убийцы». «Шпоры» прошли «Сити» в четвертьфинале, но в чемпионате мы видим, что иногда есть проблемы с голами. Тем более в этом матче не будет играть дисквалифицированный Сон.



«Аякс» – главный сюрприз этого сезона. И я думаю, что голландский клуб, вернувшийся на топ-уровень после долгих лет, прибавит к перечню побеждённых топ-соперников ещё и «Тоттенхэм». Необыкновенно яркая команда, всегда играющая в открытый футбол. «Аяксу» всё равно, где играть – дома или в гостях, что голландцы уже доказали в этой Лиге чемпионов. В Лондоне они будут атаковать, и у них обязательно будут шансы забить.



Жду яркого матча с обилием голевых моментов, и в таком футболе, думаю, больше шансов у «Аякса», даже на чужом поле. Ставлю на победу гостей», — сказал Гратакос.