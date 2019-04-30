«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Аякс».



Ставка: ничья за 3.40.



«На кону полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Дух захватывает от того, какие пары и какие перспективы для нас, зрителей, открываются в предстоящих матчах.



Сегодня мы говорим об игре, которая состоится совсем скоро в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Аяксом». Здесь факт того, что «Аякс» первый матч играет на выезде, уравновешивается тем фактом, что «Тоттенхэм» в этой встрече будет играть без своей корейской звезды – Сон пропускает матч из-за дисквалификации.



Если бы игра проходила при таких обстоятельствах в Амстердаме, то я бы рекомендовал поставить на «Аякс». Но в Лондоне, мне кажется, будет ничья, потому что для каждой из команд это большее, на что они рассчитывали, это волнение, это шаг до финала. Жду ошибок, жду самоотверженности, жду красивой игры. Думаю, что команды в первой встрече ограничатся двумя мячами, которые поровну между ними распределятся.



Мой прогноз — ничья 1:1, обе забьют и тотал меньше 2,5 гола», — сказал Казаков.