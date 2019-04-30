«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 1/2 финала ЛЧ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» — «Аякс».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Конечно, если сравнивать две полуфинальные пары этой Лиги чемпионов, то весь огонь должен быть в той, где встречаются «Барселона» и «Ливерпуль», их матч был бы достойным финала. Что касается «Тоттенхэма» и «Аякса», то в двух предыдущих стадиях турнира голландцев я точно не называл фаворитом и думал, что амстердамцы уж слишком далеко зашли. И хочется это сказать и в этот раз.



Но в данном случае «Тоттенхэм» может сотворить неожиданность, причем как удивить, так и разочаровать. Не берусь однозначно выделить фаворита, шансы у команд равны. А на голы в обе стороны поставлю. Считаю, что это именно та ставка, которая должна сработать», — сказал Нигматуллин.

