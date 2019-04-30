«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 30 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.67.



«Честно признаюсь, после того как «Аякс» разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», я думал, что амстердамцы уже прыгнули выше головы, а в паре с «Ювентусом” им ничего не светит. Однако я ошибался, ведь голландская команда полностью переиграла туринцев. Стоит отметить не только это молодое и талантливое поколение, которое никого не боится, но и тренерскую работу Эрика тен Хага, который сумел построить мощную команду.



Тем не менее и у «Тоттенхэма» есть свои козыри. Маурисио Почеттино доказал, что является тренером топ-уровня, а в двухматчевой дуэли в четвертьфинале аргентинец переиграл самого Пепа Гвардиолу и его мощнейший «Манчестер Сити». Плюс ко всему, на своем поле лондонцы действуют традиционно сильно.



Мне кажется, обе команды добьются своей цели. На правах хозяев поля «Тоттенхэм» должен забить, но и у «Аякса» потрясающая атака. Поэтому жду голы с обеих сторон и ставлю на обе забьют», — сказал Кривохарченко.