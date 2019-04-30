«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Юрия Розанова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 30 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с нулевой форой за 1.61.



«Продолжаю считать «Тоттенхэм» в паре фаворитом. Подвиги «Аякса» позволяют даже обыграть лондонцев с нулем. Намерен так и сделать. Кроме того, считаю, что забьют хозяева минимум пару: уж больно мало они забивают на своем стадионе. Возможно, «Аякс» тоже забьет. Хотя и не очень в это верю. Так что мой фаворит — хозяева. Хоть и не слишком явно выраженные», — сказал Розанов.



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