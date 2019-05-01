«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.65.



«Как говорят, это скрытый финал, потому что именно эти команды имеют больше шансов на победу в Лиге чемпионов – одна из команд, которая пройдёт. Мне кажется, будет достаточно содержательный футбол. «Ливерпуль» понимает, что гол на выезде очень высоко ценится, особенно в первом матче. Поэтому «Ливерпуль» будет играть в атаку, будет пытаться забить и это сделает.



На «обе забьют» не слишком привлекательный коэффициент. Поэтому я выберу другую логичную ставку – тотал больше 2,5 мяча».



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