«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: гол Луиса Суареса за 2.30.



«Барселона» очень качественно играет у себя дома в международных матчах. Если не ошибаюсь, то в последний раз проигрывала на своём поле как раз «Ливерпулю», лет десять назад. Тогда они уступили со счётом 1:2. «Ливерпуль» действительно очень хорош. Сдержать эту мощнейшую группу атаки с Салахом, Мане и Фирмино «Барселоне» будет крайне сложно, особенно в первом матче. Играй первый матч на «Энфилде», а ответный на «Камп Ноу», «Барселона» была бы безусловным фаворитом. Сейчас я в этом не уверен.



Представляете, что у меня творится в голове? Напрашивается «обе забьют», а может, «обе забьют — нет». Может быть верх, а может быть низ. В этой игре может быть всё, что угодно. Поэтому я перемолол большое количество вариантов. Может быть, угловые, а может быть, большое количество фолов. Жёлтые карточки. Работает Кюйперс, а он вроде бы либеральный арбитр. Не знаю даже, что и предложить.



Но так бывает, когда играют против бывшей команды, всегда хотят себя проявить и лишний раз напомнить. Между «Ливерпулем» и «Барселоной» есть пересечения, и два хороших игрока, которые внесли своё имя в историю «Ливерпуля», играют сейчас за «Барселону». Это Луис Суарес и Фелипе Коутиньо. Здесь не то чтобы я сливаю этот прогноз, но раз много наговорил перед этим матчем Луис Суарес, что на поле друзей нет, что я выйду на поле и сделаю всё, чтобы «Барса» добилась победы, то он должен и ответить за свои слова.



Пусть выйдет и сделает всё, что он него зависит, а именно забьёт. Почему бы не попробовать и не сыграть вариант «правила бывших»? Бывшие часто забивают своим бывшим командам. Гол Луиса Суареса оценивается в 2,30. Фелипе Коутиньо, а, скорее всего, он сыграет, а не Дембеле, который не очень здорово выглядел в матче с «Леванте» и не совсем удачно играет после травмы, так вот его гол оценивается в 3,60. Вот выберите между этими вариантами. Коутиньо, конечно, вариант более рискованный и авантюрный».

«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.