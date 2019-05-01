«Барселона» — «Ливерпуль»: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

В матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ливерпуль». По прогнозам букмекеров, больше шансов победить у команды Эрнесто Вальверде: поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.20 (23%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.80 (26%).



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Матч «Барселона» — «Ливерпуль» начнётся сегодня, 1 мая, в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт в Англии 7 мая.