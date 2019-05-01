«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнется 1 мая в 22:00 мск.



Ставка: как минимум 4 желтые карточки за 1.60.



«Барса» на своем поле играет очень уверенно. Можно вспомнить только ничьи с «Ювентусом» и «Тоттенхэмом», остальное же все победы.



Думаю, здесь будет очень закрытая игра. Юрген Клопп должен думать трезво: ответная встреча у себя дома, поэтому нужно как можно надежнее сыграть в обороне на «Камп Ноу», попытаться закрыть Месси. Сложно спрогнозировать здесь результат. Вообще, очень сложный матч.



Я бы здесь остановился на варианте верха по желтым карточкам. Скорости будут невероятно высоки. И у «Барсы», и у «Ливерпуля» очень быстрое нападение, поэтому защитникам часто придется останавливать атаку соперника через фол», — сказал Казанский.

