«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 1 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 4.24.



«Сезон Лиги чемпионов проходит стремительно. Множество фаворитов остались уже за бортом турнира. Однако «Барселона» и «Ливерпуль» все еще в деле и настроены только на победу в престижном соревновании. Но этим грандам европейского футбола предстоит сразиться в очном полуфинальном противостоянии.



У «Барселоны» просто космический состав, а то, как она легко в четвертьфинале прошла «Манчестер Юнайтед», вселяет в поклонников каталонского клуба надежду на самый приятный для них исход. Каталонцы давно не выигрывали Лигу чемпионов, но теперь сделали акцент именно на этот турнир, ведь в чемпионате Испании они практически уже обеспечили себе победу.



У «Ливерпуля» более сложная ситуация, ведь команде Юргена Клоппа еще только предстоит финишная прямая в борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в Английской Премьер-Лиге. Тем не менее, у мерсисайдцев полно классных футболистов, которые не уступают каталонцам в мастерстве. Мне кажется, что в данном матче можно рискнуть, а вариант с победой «Ливерпуля» выглядит очень привлекательно», — сказал Гамула.



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