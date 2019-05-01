«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Первая встреча состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.90.



«Мне кажется, что не родилась ещё команда в Европе, которая готова уверенно играть с «Барселоной» на победу. И «Ливерпуль» точно к этой категории команд не относится. Совершенно другие игровые принципы у него. Совершенно другая история у него. Плюс очень сильно отвлекает «Ливерпуль» национальный чемпионат.



Мне кажется, в первой встрече задача «Ливерпуля» — не проиграть много. В победе «Барселоны» я практически не сомневаюсь. Коэффициент 1.9 мне видится очень хорошим. Думаю, на своём поле «Барселона» не позволит себе девальвировать свои же шансы на выступление в Лиге чемпионов. А всё решаться всё равно будет в ответном матче», — сказал Андронов.