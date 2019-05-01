«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Первая встреча состоится в среду, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Ставка: «Барселона» не проиграет и как минимум 4 мяча в матче за 3.05.



«Барселона» не очень часто в последнее время играла основным составом. Берегли лидеров. Месси в последнем матче тоже вышел только на замену. Это все объяснимо. Месси нужно сохранять свежесть, все-таки у него слишком много матчей накапливается за календарный год. При этом он выходит и за тайм бьет 6 или 7 раз по воротам. А каждый удар Месси — это опасность.



Думаю, «Барселона» в хорошей форме подходит к играм с «Ливерпулем». Она в хорошем настроении — чемпионство завоевано. При этом не так много эмоций и сил потратили в игре чемпионата.



Думаю, что «Ливерпуль» постарается сдержать атаку «Барсы», но на протяжении долгого времени это не получится. А пропустив, «Ливерпуль» побежит отыгрываться, здесь-то игра и вскроется.



Выберу вариант «Барселона» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча». Голы должны быть. Мне кажется, что каталонцы победят 3:1, 3:2 или даже 4:1. Но все-таки подстрахуюсь от 2:2», — сказал Титов.

