«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала ЛЧ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и как минимум 3 гола в матче за 1.85.



«Понятно, что невозможно дать хоть маломальски точный прогноз на эту встречу. Преимущество своего поля в первом матче, я думаю, ни о чем не говорит. Я думаю, что на сегодняшний день силы соперников равны. Независимо от того, где они играют, как. Именно полуфиналы Лиги чемпионов чаще всего получаются наиболее яркими, ярче финала.



Поэтому я жду красивой игры, достаточно большого количества голов. Думаю, надо ставить и на «обе забьют», и на верх. И попробовал бы поставить на ничью и на счет 2:2. На то, что «Барселона» выиграет первый тайм, а «Ливерпуль» соответственно второй», — сказал Казаков.

