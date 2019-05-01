«Барселона» – «Ливерпуль»: ставка Александра Григоряна с коэффициентом 11.25

Главный тренер ФК «Тамбов Александр Григорян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 1 мая в 22:00 мск.



Ставка: точный счёт 3:1 за 11.25.



«Полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Не правда ли, сложный для прогноза матч? Если его свести к тому, что «Барселона» в домашних матчах доминирует над любым соперником, то было бы все очень просто.



Дело в том, что «Ливерпуль» по своему стилю команда, которая может уничтожить «Барселону» даже на «Камп Ноу». Например, мы видели в этом сезоне феноменальный матч «Барселоны» на своем поле, когда она «Бетису» проиграла 3:4, где подверглась сумасшедшему прессингу со стороны «Бетиса». Его убийственные быстрые атаки просто уничтожили «Барселону».



При этом мы видели, как «Барселона» была безжалостна к большинству соперников, с которыми встречалась на своем поле. Более того, делала это с большим зазором и запасом. Дело в том, что Вальверде модернизировал «Барселону». Понимая, что есть группа игроков, которая безразлична к отбору, он выработал плавающую систему в отборе. Она больше напоминает структуру 4-4-2, но на самом деле она более гибкая и прочная.



Что касается «Ливерпуля», то он не спрашивает о твоей прочности. Как только ты располагаешься высоко, а «Барселона» располагается высоко, то три мушкетера, играющие впереди, — Мане, Фирмино и Салах, готовы уничтожить все пространство, которое есть за спинами защитников, и подвергнуть бомбардировке ворота любого соперника.



Я думаю, что у «Барселоны» один гол уже сидит, который забьет «Ливерпуль» на контратаке. Сколько забьет «Барселона»? Два, три, четыре? «Ливерпулю» четыре – сложно! Три – вопрос, два – точно.



Поэтому я поставлю на то, что «Барселона» выиграет со счетом 3:1», — сказал Григорян.