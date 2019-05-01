«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 1/2 финала ЛЧ

Популярный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Барселона» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Матч начнётся сегодня, 1 мая, в 22:00 мск.



Ставка: обе команды забьют за 1.57.



«В полуфинале Лиги чемпионов нас ждёт футбол мирового уровня. Встречаются два соперника с абсолютно равными шансами на победу. Это подтверждает и статистика, и текущее состояние соперников.



В еврокубках «Барселона» и «Ливерпуль» встречались восемь раз: четырежды в Лиге чемпионов и четырежды в Кубке УЕФА. Три победы у «Ливерпуля», два раза сильнее была «Барселона», ещё трижды была зафиксирована ничья. На полуфинальной стадии Лиги чемпионов соперники ещё не играли друг с другом. Кстати, у мерсисайдцев отличная статистика. Они принимали участие в полуфинале Лиги чемпионов 10 раз, а проиграли всего дважды.



На счету «Ливерпуля» аж пять титулов победителя Лиги чемпионов. Ровно столько же ушастый кубок брала и «Барселона». Поэтому мы видим, что соперники равны даже в исторической перспективе. Исходя из всего сказанного, жду напряжённой борьбы с первой и до последней минуты.



Удивительный факт, что в полуфинале Лиги чемпионов каталонцы трижды играли с английскими клубами. Ещё более удивительно, что «сине-гранатовые» ни разу не смогли победить в данных поединках!



Мне кажется, что в предстоящем матче стоит ожидать голов с обеих сторон. У обеих команд отличный подбор атакующих футболистов, поэтому мы сможем наблюдать результативный матч. Ставлю на «обе забьют», — сказал Елагин.