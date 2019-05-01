«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся 1 мая в 22:00 мск.



Ставка: «Ливерпуль» забьёт за 1.41.



«Барселона» включается только когда на поле Месси. Он будет в среду, но я думаю, что «Ливерпуль» будет тактически готов к игре. Когда играют команды с такими исполнителями в атаке, в принципе логично ожидать голы, но это первый матч из двух, а при Вальверде «Барселона» играет очень рационально. Задача первого матча: не пропустить и забить. У «Ливерпуля» наоборот: если удаётся забить, это делает «Ливерпуль» фаворитом пары. Думаю, что «Ливерпуль», который сохранил отличную физическую форму в конце сезона, постарается забить и забьёт, так как только победа в Лиге чемпионов и для начала проход через «Барселону» может скрасить разочарование от уплывающего чемпионского титула», — сказал Черданцев.

