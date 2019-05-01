За ставки бельгийский теннисист получил 6 месяцев дисквалификации

Бельгийца Бенжамина Д’оу дисквалифицировали на полгода за то, что он делал ставки на матчи. Помимо отстранения, игрок должен заплатить штраф в размере $ 3000.



22-летний теннисист сделал более 900 ставок на теннисные матчи в период с 31 января по 26 февраля 2017 года.



Правда, 5 из 6 месяцев дисквалификации и $ 2500 штрафа — условное наказание. Д'оу признался в содеянном. Кроме того, он не ставил на матчи, в которых участвовал сам, а суммы ставок были незначительными.



Таким образом, Д'оу, который сейчас занимает в рейтинге ITF 386-е место, сможет вернуться к выступлениям в конце мая 2019 года, если не совершит нарушений. В рейтинге ATP наивысшая позиция, которой удавалось добиться бельгийцу — 741-е место.