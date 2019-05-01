Букмекеры резко снизили коэффициент на выход «Аякса» в финал Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счётом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил Донни ван де Бек.



Букмекеры резко снизили коэффициент на победу голландцев по итогам двухматчевого противостояния. Сейчас сделать ставку на то, что «Аякс» пройдёт в финал турнира, можно с коэффициентом 1.27. Это соответствует вероятности 75%. Поставить на то, что в ответной встрече английский клуб отыграется и сумеет пройти в решающий раунд Лиги чемпионов, можно за 3.80 (25%).



Перед первым матчем букмекеры давали равные шансы на проход команд в финал.



Ответный матч состоится 8 мая в Амстердаме. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале с сильнейшим в паре «Барселона» — «Ливерпуль».