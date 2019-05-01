«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз Юрия Розанова на матч 1/2 финала ЛЧ

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча на стадионе «Камп Ноу» начнётся сегодня, 1 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (+1) за 1.53.



«По всему фаворит вроде бы «Барселона». Но играют каталонцы очень экономно. Почти не пропускают. А «Ливерпуль» — не «МЮ», будет сам много атаковать. Скорее всего, создаст моменты. Шансы на забитый гол для гостей считаю высокими. Выбор между верхом и плюсовой форой (она хороша) делаю в пользу второго варианта. Не гонясь за большими ответами», — сказал Розанов.



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