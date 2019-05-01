«Барселона» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на 1/2 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль». Встреча начнётся в 22:00 мск 1 мая.



Ставка: победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 3.10.



«Ливерпуль», вполне вероятно, попробует сыграть вторым номером. «Барселона» порой допускает обрезы у своей штрафной или в центре поля, а красные очень хороши на контратаках. В АПЛ этого, понятно, показывать особо негде (не с «Хаддерсфилдом» и «Кардиффом» же), а вот на выезде в полуфинале Лиги чемпионов — вполне.



Реактивная группа атаки мерсисайдцев великолепна на свободном пространстве, а потому подопечным Эрнесто Вальверде нужно быть осторожными при передачах в начальной фазе. В случае чего за ошибки прошлогодний финалист ЛЧ будет наказывать гораздо строже, чем это делали «Манчестер Юнайтед» и «Лион».



Англичане, похоже, попробуют повторить прошлогодний трюк из гостевого матча против «Манчестер Сити», когда за счёт агрессивного дебюта и высокого прессинга уже к 20-й минуте удалось забить два мяча. В принципе, вариант «Ливерпуль» откроет счёт за 2.54 смотрится вполне нормально.



«Барселона» стала прагматичнее и вполне может упростить игру, чтобы снизить вероятность попадания в капканы гостей. В таком случае игра подсохнет и будет напоминать первый матч «Ливерпуля» с «Баварией», который был скуп на моменты и завершился нулевой ничьей. Сушить игру обе команды умеют: каталонцы, например, после забитого гола в Манчестере вообще не позволили «МЮ» создать хоть что-то.



Контратаки красных хороши, так что хозяевам придётся атаковать с оглядкой на свои ворота. Пожалуй, планка результативности немного высоковата. «Барсе» важнее не пропустить в родных стенах. Тотал меньше 3 мяча за 1.70 или ИТМ 1,5 гола «Барселоны» за 2.12 достойны изучения.



Перекос линии в пользу хозяев выглядит спорно. Сине-гранатовые, безусловно, хороши, но англичане не выглядят слабее. Кроме того, «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды (две победы и две ничьи, хоть и было это давно). При коэффициенте 2.40-2.50 можно было бы подумать, но за 3.10 П2 с нулевой форой надо проверять. Вариант помягче — Х2 за 2.01».

«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.