«Барселона» – «Ливерпуль»: прогноз Евгения Ловчева на 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Барселона» – «Ливерпуль» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 1 мая и начнется в 22:00 мск.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.



«Встречаются две атакующие команды. То, что голов должно быть много в этой игре, наверное, понимают все. «Барса» прекрасно осознает, что на своем поле нужно выигрывать. Каталонцы больше будут владеть мячом, но «Ливерпуль» очень опасен на контратаках.



Команды, в принципе, равные. Отдаю предпочтение «Барселоне» только из-за фактора своего поля. Плюс не нужно забывать про фактор Месси, который может в одиночку решить судьбу матча», — сказал Ловчев.

