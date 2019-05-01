«Барселона» – «Ливерпуль»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» – «Ливерпуль».



Ставка: Лионель Месси забьёт за 1.82.



«Барса» настроена в этом сезоне оформить требл: Примеру каталонцы выиграли, осталось победить в Кубке Испании и ЛЧ. Самая сложная задача — победа в главном турнире континента, где последние три года доминировал «Реал». Соперник у «Барсы» в полуфинале сложнее потенциального соперника по финалу — «Ливерпуль» Клоппа уже играл решающий матч год назад в Киеве. Опыт, прямо скажем, неприятный, но с тех пор мерсисайдцы только окрепли, заиграли надежнее в обороне. В четырех матчах плей-офф нынешнего розыгрыша англичане пропустили лишь 2 гола — по разу от «Баварии» и «Порту». В обоих случаях — в гостях. Однако и в Германии, и в Португалии «Ливерпуль» побеждал в два и три мяча соответственно.



Но «Барселона» сейчас сильнее этих команд. И у каталонцев в форме Месси — лучший бомбардир нынешнего сезона ЛЧ (10 мячей). Чтобы добраться до отметки в 10 голов, Лео понадобилось провести на поле всего 8 встреч: хет-трик в игре с ПСВ (дома), дубли в матчах с «Тоттенхэмом», «Лионом», «МЮ» и гол в Эйндховене. Если бы аргентинец не пропустил из-за травмы 2 матча в группе, голов наверняка набралось бы больше.



В этом сезоне «Барса» хочет впервые за 4 года взять Кубок чемпионов, и для этого нужно показать свой футбол в матче с самым опасным соперником — «Ливерпулем». Каталонцы сейчас очень зависимы от своего лидера, это факт. Чтобы выйти в мадридский финал, им нужна вдохновенная игра Месси. К счастью, он весь сезон ее демонстрирует. И в ключевые моменты плей-офф ЛЧ — тоже.



Кстати, «Ливерпуль» — одна из шести команд (наряду с «Атлетико», «Удинезе», «Бенфикой», «Интером» и нашим «Рубином»), которым Лео в еврокубках не забивал. С мерсисайдцами Месси встречался лишь дважды, больше 10 лет назад (в сезоне-2007/08): ни дома, ни в гостях отличиться ему не удалось. А вообще, забивать английским клубам 5-кратный обладатель золотого мяча любит — 24 гола в 32 матчах. Думаю, сегодня вечером на «Камп Ноу» не устоит крепкая ливерпульская оборона во главе с Ван Дейком и Лео забьет. Мой прогноз: выйдет и забьет любой гол — Месси за 1.82», — сказал Керимов.